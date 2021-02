Γιούτα Tζαζ: Η εκδίκηση των Mετρίων

Για εμάς τους boomers του αθλήματος, στο άκουσμα των Γιούτα Τζάζ μας έρχονται οι θρύλοι Στόκτον-Μαλόουν τα χαμένα πρωταθλήματα κόντρα στους Μπούλς και η γεύση του άδικου που έμεινε σε αυτή την ομάδα που έμεινε άτιτλη. Όσοι δεν τα ζήσατε, τα είδατε στο last dance, δεν θα τα αναλύσουμε περισσότερο. Ίσως η μόνη ομάδα που μπόρεσε να χτυπήσει και να χάσει στις λεπτομέρειες κόντρα στον Θεό MJ.

Πάμε στα πιο πρόσφατα καθώς οι βασιλιάδες χωρίς στέμμα, ξεθώριαζαν συνέχεια περνώντας στην συνείδηση όλων σαν την απόλυτη μετριότητα. Κλασική ομάδα που έμπαινε και δεν έμπαινε πλέιοφς. Αλλά και να έμπαινε, άντε να περνούσε έναν γύρο και φτου και από την αρχή. Συμμετείχαν περιμένοντας να συμμετάσχουν που θα έλεγε και κάποιος μέτρια λόγιος του αθλήματος.

Η ΕΚΛΑΜΨΗ ΤΟΥ 2007

Η ομάδα με μπροστάρηδες τους Ντερόν Γουίλιαμς, ΑΚ 47 και μια πλειάδα μετρίων βλέπε τον βαψομαλιά Κάρλος Μπούζερ, τον τότε πιτσιρικά Μίλσαπ και τον Μεμέτ Οκούρ, έναν ημίχοντρο Τούρκο σέντερ με εκνευριστικό μουσάκι, έπεσε στους άχαστους Σπέρς στον τελικό της δύσης και μοιραία έφαγε ξανά στραπάτσο. Τι και αν ο Ντέρεκ Φισερ προσπαθούσε, οι Τζαζ φάνηκαν λίγοι στο ραντεβού.

Μπορεί πριν αποκλείσουν την ομάδα που τότε κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων, τους Γουόριορς με το σύνθημα «We believe in Warriors» να είναι το τρεντ που ηχούσε σε μια εποχή χωρίς σόσιαλ μίντια, οι μετέπειτα πρωταθλητές όμως Σαν Αντόνιο με τους big three της εποχής Ντάνκαν-Τζινομπιλι-Πάρκερ απλά δεν χάναν.

Το σφράγισμα του “αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα” , ήταν η επταετία του Γκόρντον Χέιγουορντ ως το 2017. Ο άνθρωπος με την ταμπέλα πάνω λούζερ (ναι οκ ήταν επιρρεπής στους τραυματισμούς) κάθε χρόνο προσπαθούσε να δικαιώσει την φήμη που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον συνόδευε και κάθε χρόνο δεν τα κατάφερνε. Έπεσε και στην περίοδο της αποχώρησης του μακαρίτη Τζέρυ Σλόουν μετά απο 13 χρόνια με το rebuilding, και οι Τζαζ πηγαινοέρχονταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΩ ΛΟΥΖΕΡ

Και μιας και αναφερθήκαμε στον Σλόουν, τον ασυμβίβαστο κόουτς της Γιούτα που δεν φοβήθηκε να τα βροντήξει μια μέρα έτσι απλά το 2011. Ο λόγος ήταν ότι δεν άντεχε άλλο να συνυπάρχει με τον σταρ της ομάδας, Ντερόν Γουίλιαμς, με τον οποίο ακούστηκε οτι έπεσε ξύλο ουκ ολίγες φορές. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι Τζαζ έστειλαν τον Γουίλιαμς στους Νετς με ανταλλαγή. Η μορφή των πάγκων γενικά δεν μασούσε, τα έβαζε με αντιπάλους παίκτες προπονητές και διαιτητές. Μπαρτζώκας before it was cool

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΤΩΡΑ

Η λάμψη του Ντόνοβαν Μίτσελ είναι αδιαμφισβήτητη με τον γκαρντ των Μορμόνων φέτος να έχει 23.5 πόντους μ.ο. δείχνοντας τον δρόμο για την κορυφή της Δύσης. Δεν φτάνει μόνος του όμως ,από εκεί και πέρα οι μέτριοι Τζαζ ωρίμασαν με ομοιοπαθητική! (μέτρια ιατρική). Έχοντας δηλαδή ένα φαινομενικά καλούτσικο ρόστερ με ένα σωρό αντιστάρς, που σαν τα μυρμήγκια χτίζουν το καλύτερο ρεκόρ 19-5 αυτή τη στιγμή στη Δύση. Ινγκλις,Μπογκντάνοβιτς, Κόνλει, Κλάρκσον (καχεκτικό και ασταμάτητο στυλ), Ονιλ ,Φέιβουρς κ.α.

Μαζί τους ο Γάλλος Παπαπαγιάννης, ο Ρούντι Γκομπέρ. Ο άνθρωπος που για να γίνει ο καλύτερος αμυντικός και μπλοκέρ στο ΝΒΑ χλευάστηκε όσο κανείς στην ομάδα αλλά ο Κιν Σνάιντερ επέμεινε και δείχνει να το έχει πιστωθεί. Φέτος σκεπάζει και τα δύο καλάθια και τρέχει στο παρκέ με 13,5 ριμπάουντ ανα αγώνα και τρία μπλοκ.

Ο COACH

O κόουτς της ομάδας δεν μάζεψε τυχαία παίκτες από την Ευρωλίγκα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού (αγαπημένα μέτριο κλισέ). Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τραυματική εμπειρία όντας βοηθός του Ετόρε Μεσίνα το 13 στην Τσεσεκά και μάλλον έμαθε. Τότε, τελευταία στιγμή δεν είχε αναλάβει προπονητικό ρόλο στους Μπόμπκατς και ο Μεσίνα τον έσυρε μαζί του ως το φάιναλ φορ του Λονδίνο για να χάσει από τον Σπανούλη. Ακολουθεί φωτογραφία και όχι βίντεο γιατί η φωνή του Ιωάννου δεν είναι καλή ιδέα.

OI ΟΠΑΔΟΙ

Οι δε οπαδοί τους είναι ότι πιο γραφικό Αμερικάνικο έχει απομείνει στο μπάσκετ σαν σκηνή από το Fargo. Σπάνια θα δεις κάποιον διάσημο να κάθεται στα vip, ούτε καν ημιδιάσημο δηλαδή τι διάσημο, με την πανδημία φέτος να μας στερεί εικόνες σαν αυτές εδώ.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Εμφανισιακά τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι ο Κουδουνάρης για να καταλάβεις ότι όποιος σχεδιάζει τις φανέλες τους διαχρονικά ίσως τους μισεί ίσως και όχι. Ακόμα και η φετινή τους εμφάνιση πάνω που λες δεν γίνεται μετριότερα, κατάφεραν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Aπό την κλασική μοβ με τα ημιχιονισμένα βουνά μέχρι πράσινες, άσπρες, κίτρινες, μπλε. Σε οποιονδήποτε χρωματισμό το μέτριο είναι το σίγουρο αποτέλεσμα. Η μόνη τους αξιόλογη προσπάθεια ήταν όταν προσπάθησαν να μιμηθούν κάπως τους Lakers.

Για όποιον δεν έχει δει φέτος καθόλου τα ματς της σειράς ” Γιούτα Τζαζ η εκδίκηση των μετρίων”, σημειώνουμε απλά ότι στα τελευταία ματς με το πάσα πάσα σουτ και απο κάτω ο Γκομπέρ που παίζουν, σημείωσαν 75 τρίποντα. Εμείς λέμε πως ήρθε η ώρα τους για κάτι καλό. Για τσεκάρετε

Για όσους πιστεύουν και για όσους βλέπουν μακριά σε ένα πρωτάθλημα που οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν βρει ρυθμό, οι Τζαζ κάνουν την διαφορά και το 17.00 απόδοση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος που δίνει η BWIN θα το παίξουμε πριν το πάρουν οι πολλοί χαμπάρι.

