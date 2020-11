Το Τραμπ – Μπάιντεν ήταν με διαφορά το στοίχημα με τον μεγαλύτερο τζίρο για το 2020

#Elections2020 How the US Election odds have shifted over the past 12 hours:



9:00pm et

Biden -145

Trump +110



9:25pm et

Biden -110

Trump -120



10:10pm et

Biden +450

Trump -775



12:00am et

Biden +105

Trump -135



2:00am et

Biden +175

Trump -240



7:30am et

Biden -390

Trump +270