Αυτός είναι ο Τομ Κίνγκ, τερματοφύλακας της Νιούπορτ της League 2 στην Αγγλία (δηλαδή της 4ης κατηγορίας ΓΤΧΤ) που λόγω του generic ονόματος του είναι αρκετά δύσκολο να τον γκουγκλάρεις:

Tέλος πάντων ο Τομ Κινγκ, ο τερματοφύλακας, θα γκουγκλαρίστηκε αρκετά από προχθές καθώς στον αγώνα της Νιούπορτ με την Τσέλτεναμ έκανε αυτό. Βασικά αυτός έκανε αυτό και υπήρξε και «η τραγική προδοσία του αέρα» (φωνή Αλέξη Σπυρόπουλου) για τον 19ο χρονο Γκρίφιθς, τον συνάδελφο του Κινγκ στην Τσέλτεναμ.

Ο Κίνγκ όχι μόνο δεν πανηγύρισε το γκολ αλλά μετά έκανε και τερματοφυλακοπατερίστικες συνδικαλιστικές δηλώσεις:

“The lads were asking why I didn’t celebrate, but it’s the Goalkeepers’ Union and I even apologised to him after the game. I said sorry and if it was the other way around I’d like to think that he’d say sorry to me!. The wind was very swirly but the bounce was unbelievably lucky – I nearly had one against me when we played Morecambe at home last year, when I only just managed to dig it out. I know what it’s like to be on the receiving end.It felt weird, I didn’t know how to react. The boys were saying that I should have sprinted down to the other corner for a celebration”