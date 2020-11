Ο Βουλιαγμενόψυχος Τσιτσιπάς πάει για το ριπίτ στο ΑΤP World Tour Finals- Το TSILIBET τον τιμά με το απόλυτο ΝΟΥΠΟΥ αθλητικό κουίζ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο με διαφορά ο κορυφαίος Έλληνας γηγενής τενίστας όλων των εποχών (δεν υπάρχει και κανένας σοβαρός άλλος υποψήφιος) αλλά βασικά είναι NOYΠΟΥ τοπικιστής, όπως είδαμε σχετικά πρόσφατα από Tweet του.

Going to say it one more time… Vouliagmeni should be an independent state.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 16, 2020