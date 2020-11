Όταν Σαμαράς και Αμπντούν έπαιξαν μαζί για τη Σίτι (και δεν εννοούμε το Αιγάλεω)

Κάποτε, όχι πάρα πολύ παλιά, η Μάντσεστερ Σίτι δεν ήταν η ομάδα που έπαιρνε πρωταθλήματα στην Πρέμιερ Λιγκ και διεκδικούσε έφτανε μέχρι τους 8 του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Σίτι πριν την αγοράσει το Abu Dabi United Group ήταν μια από τις καλούτσικες της Πρέμιερ Λιγκ αλλά προφανώς τα χρήματα που μπορούσε να ξοδέψει δεν είχαν σχέση με σήμερα. Toν Ιανουάριο του 2006, η Σίτι έδωσε 6 εκατομμύρια λίρες για να αγοράσει τον Γιώργο Σαμαρά από την Χέρενφεϊν, το ποσό ήταν ρεκόρ τότε για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για κάποιο λόγο, έναν χρόνο αργότερα, στην ομάδα ήρθε ως δανεικός από την γαλλική Αζαξιό αυτός εδώ:

ΝΑΙΑΙΑΙΑΙ. Πριν κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και φορέσει τη φανέλα της Καβάλας του Μάκη Ψωμιάδη( και αργότερα του Ολυμπιακού) και για να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις να είναι συμπαίκτης με τον Φάνη Κατεργιαννάκη, ο Τζαμέλ Αμπντούν στα 21 του χρόνια και έχοντας μόλις 12 συμμετοχές στην Αζαξιό σε επίπεδο πρώτης ομάδας, δόθηκε δανεικός στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αμπντούν δεν έκανε την καριέρα που (δεν) περιμέναμε στη Μάντσεστερ, αλλά θα μείνει αξέχαστος στους τριβιαλίστες οπαδούς της Σίτι και της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς μπαίνει κατά καιρούς σε αφιερώματα όπως αυτό:

Όμως υπήρξε, μία βραδιά, για περίπου πέντε λεπτά, που οι δύο θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου συνυπήρξαν.

Ήταν 28 Ιανουαρίου του 2007 (φωνή Χρήστου Σωτηρακόπουλου), όταν η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπιζε την Σαουθάμπτον για το Κύπελλο Αγγλίας. Ο Σαμαράς δεν έχει πια ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη του προπονητή Στιούαρτ Πιρς και εμφανίζεται στην ενδεκάδα της ομάδας μετά από αρκετό καιρό.

Η Σαουθάμπτον προηγείται, ο Σαμαράς είναι «επηρεασμένος» από την απραξία, η Σίτι θα ισοφαρίσει και θα ανατρέψει τελικά το αποτέλεσμα και η εμφάνιση του Σαμαρά σχολιάζεται ως εξής από το BBC:

The Greek international was in lacklustre form up front after being handed his first start since 7 January and early on it was not hard to see why City have had such trouble scoring goals recently