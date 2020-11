Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: 1Ο αθλητικά κομάντο για να πάρουμε την Πόλη

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων η σημερινή και το έφεδρο τμήμα του tsilibet αποτίει φόρο τιμής σε μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου και της καλαθόσφαιρας οι οποίες υπηρέτησαν στα ελληνικά στρατά για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε με τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτές. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι οι αθλητές είναι πλασμένοι για να πάνε φαντάροι (άσχετα αν δεν) διότι σχεδόν από πάντα όλοι τους φωνάζουν με το επίθετό τους.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

Η απόλυτη αποτύπωση του “Ένας Παπαδόπουλος θα μας σώσει” κι αφού δεν το έκανε με τα οver under ας το κάνει με την χακί περιβολή… Πόσο μάλλον όταν στο πλάι του έχει τον killer Κώστα Μήτρογλου. Name a more iconic duo… Αν υπηρετούσαν κανονικά την θητεία τους ο Αβραάμ θα ήταν ΕΜΘ Λοχίας κάπου στο ΚΕΠΙΚ για να μελετάει απερίσπαστος το κουπονάκι κι ο Μήτρογλου ο γιος του αντιδημάρχου σε κάποιο νησί δίπλα στην Τουρκία με αδιευκρίνιστα καθήκοντα εντός στρατοπέδου.

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

Το καλό το παιδί ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα κέρδιζε επάξια την θέση του οδηγού συνταγματάρχου κι έχοντας αυτή την νευραλγική θέση θα έπιαναν πολλά ( see what we did here) οι κεραίες του για να τα μεταφέρει στα συνφάνταρά του που πήζουν…

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Μεγάλη καμπανόφατσα για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, πληρώνοντας ίσως την ταπεινότητά του και το ότι έχει να συναγωνιστεί “συναδέλφους” που σε πακετώνουν κι είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα. Περνώντας το μεγαλύτερο μέρος την θητείας του στην “πινέζα” η μετάθεσή του σε κάποιο Σώμα Στρατού προς τα λελέ του, δεν θα ήτο λυτρωτική αφού θα έκανε όλα τα κωλυόμενα,

ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥNΜΠΟ

Με μειωμένη θητεία στον στρατό ως παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, ο Θανάσης μάλιστα με ακόμη λιγότερα μηνάκια στην πλάτη του ως προστάτης. Το μεγαλύτερο μέρος του φανταρικού τους θα το κάναν σε κάποιο ΚΑΑΥ, εκεί όπου ο Θανάσης (και πάλι) θα είχε εκπαιδευτεί και θα είχε αναπτύξει τεράστια αντανακλαστικά στα παλαμάκια των μονιμάδων που θα παράγγελναν.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Με μεγάλη έφεση στο φίδιασμα ο Κλάους θα είχε αναγάγει σε τέχνη την τεχνική του “κάλυψη και απόκρυψη” ωστόσο θα ήταν αυτός που θα γνώριζε “πρόσωπα και πράγματα” μέσα στον στρατό, καθώς θα είχε πάντα πληροφορίες, από το τι φαγητό έχει σήμερα μέχρι πότε για το πότε σκάει έκτακτη ταξιαρχική, πότε θα γίνει γενική επιστράτευση και πόσο θα έρθει το Ντουντελάνζ-Βαντούζ . Θα τον συναντούσες (αν) κάπου στον όρχο οχημάτων.

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Σχεδόν από την αρχή της θητείας στο Α΄ Γραφείο να βγάζει υπηρεσίες και γενικά αν τα πήγαινες καλά μαζί του θα σε ψιλοκαβάτζωνε. Βύσμα Β΄ Κατηγορίας το πήγαινε για αεροπορία αλλά δεν βαριέσαι καλά είναι κι εδώ, κολλάει και κανά υπηρεσιακό στον εαυτό του θα περάσει ο καιρός…

ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ

Ο ΚΨΜιτζής την καρδιάς μας, ευχάριστος τύπος, που και που θα έβγαζε και κάνα μπουζουκάκι να παίξει να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ποτέ δεν θα σου αρνιότανε να σου πατήσει ένα Ντόλτσε ή ένα Στεργίου ακόμη και το πρωί που θα μπαίναν τα στελέχη και θα πλακωνόταν στα φραπογάλατα, ενώ αν σε έκοβε και καμιά λόρδα τη νύχτα σου έδινε τα κλειδιά να πας να πάρεις τι θέλεις.

ΜΠΟΓΡΗΣ

O Master ΣΕΦ του στρατοπέδου ο Μπογρίνιο, με εντεταλμένο ρόλο στα μαγειρεία χωρίς μεγάλη συμμετοχή στις υπόλοιπες δραστηριότητες του στρατοπέδου, αλλά συμμετοχικός στην παρέα. Η μαγειρική γενικότερα δεν θα ήταν το φόρτε του, αλλά θα ήξερε από που μπορείς να παραγγείλεις.

Και για κλείσιμο ένα ideal κομμάτι που θα έπαιζε σε κάθε βραδιά οπλίτη: